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Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Реалом» в товарищеском матче

Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Реалом» в товарищеском матче
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Эллиджиант» состоялся товарищеский матч, в котором каталонская «Барселона» принимала мадридский «Реал». Встреча завершилась победой в исполнении номинальных хозяев с минимальным счётом 1:0.

В составе сине-гранатовых отличился только бразилец Рафинья, проводивший вторую игру после перехода из «Лидс Юнайтед». Вингер поразил ворота соперников на 27-й минуте матча, что первой игре Рафинья отметился также голом и ассистентским дублем.

Напомним, в первой контрольной игре с испанским «Олотом» сине-гранатовые сыграли вничью – 1:1. Единственным забитым мячом в составе каталонцев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.

В Форт-Лодердейле (США) 20 июля на стадионе DRV PNK Stadium состоялся товарищеский матч, в котором «Интер Майами» принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:0.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 июля 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Рафинья – 27'
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