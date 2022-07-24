Гол Рафиньи принёс «Барселоне» победу над «Реалом» в товарищеском матче

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Эллиджиант» состоялся товарищеский матч, в котором каталонская «Барселона» принимала мадридский «Реал». Встреча завершилась победой в исполнении номинальных хозяев с минимальным счётом 1:0.



В составе сине-гранатовых отличился только бразилец Рафинья, проводивший вторую игру после перехода из «Лидс Юнайтед». Вингер поразил ворота соперников на 27-й минуте матча, что первой игре Рафинья отметился также голом и ассистентским дублем.



Напомним, в первой контрольной игре с испанским «Олотом» сине-гранатовые сыграли вничью – 1:1. Единственным забитым мячом в составе каталонцев отметился Пьер-Эмерик Обамеянг.



В Форт-Лодердейле (США) 20 июля на стадионе DRV PNK Stadium состоялся товарищеский матч, в котором «Интер Майами» принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:0.