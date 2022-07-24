«Ахмат» — «Факел»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 24 июля, в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ахмат» сыграет с «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Факел».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут ассистенты Владимир Миневич (Смоленск) и Михаил Иванов (Кострома). В роли резервного рефери выступит Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
Напомним, первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022 занял «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» и «Динамо». «Ахмат» по итогам прошлого сезона занял седьмое место. «Факел» получил право выступить в элитном дивизионе, заняв второе место в ФНЛ (ныне — Первая лига).
- 24 июля 2022
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