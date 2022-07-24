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Маркус Рашфорд оценил свои шансы на попадание в состав сборной Англии на ЧМ-2022

Маркус Рашфорд оценил свои шансы на попадание в состав сборной Англии на ЧМ-2022
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд высказался о возможном попадании в состав сборной Англии на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

«Я не разговаривал с Гаретом Саутгейтом с прошлого лета. Я не очень уверен, что попаду в команду, но всё, что могу сделать, — это попытаться предпринять всё возможное для успеха «Манчестер Юнайтед». Потом посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Рашфорда Goal.com.

В прошлом сезоне 24-летний форвард принял участие в 25 матчах чемпионата Англии, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Англии сыграет в группе В с национальными командами Ирана, США и Уэльса. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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