Сперцян рассказал, что говорил ему Промес перед пробитием пенальти в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что говорил ему хавбек «Спартака» Квинси Промес перед исполнением пенальти в матче с красно-белыми в рамках второго тура РПЛ (1:4).



«Промес сказал, что я не забью, как это было в Москве, когда мы выиграли 2:1. Говорил несколько раз, что промахнусь, не забью, что я волнуюсь. Это такие футбольные моменты. Мы с ним в хороших отношениях, поэтому всё нормально», — сказала Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между «Краснодаром» и московским «Спартаком» прошёл вчера, 23 июля, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Гости одержали разгромную победу – 4:1. Голы забивали Роман Зобнин (2), Квинси Промес, Сергей Бородин (аг), Эдуард Сперцян (пен) и Виктор Мозес.