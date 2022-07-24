Кристиан Нобоа: российские команды вернут в еврокубки в следующем году
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Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа признался, что рассчитывает на возвращение российских команд в еврокубковые турниры в сезоне-2023/2024.
«Думаю и надеюсь, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки. Мы заслуживаем играть в Европе. Когда наши клубы играют на таком высоком уровне, не хочется этого лишаться», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».
Напомним, ранее УЕФА принял решение отстранить российские клубы от участия в международных соревнованиях под своей эгидой. Позже московский ЦСКА, «Сочи», «Зенит» и «Динамо» подали коллективную апелляцию на данное решение. Также апелляцию на аналогичное решение ФИФА подал РФС. Обе апелляции были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS).
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