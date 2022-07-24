Варела ночью тайно покинул базу «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Гильермо Варела ночью тайно покинул базу команды, сообщает журналист Дмитрий Клипин в своём телеграм-канале. В настоящее время местонахождение футболиста клубу неизвестно. До футболиста пытаются дозвониться, но трубки он не берёт.

Напомним, ранее появилась информация, что Варела в скором времени сменит клуб. Обсуждался возможный переход уругвайца в бразильский «Фламенго».

Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее уругвайский футболист выступал за «Пеньяроль», франкфуртский «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста. В прошлом сезоне Варела принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи.