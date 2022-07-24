Червиченко — об уходе Варелы из «Динамо»: как говорят в народе, сдох Максим, и фиг с ним

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию об уходе защитника Гильермо Варелы из «Динамо».

«Как говорят в народе, сдох Максим, и фиг с ним. Отклеивается ли «Динамо» от чемпионской гонки? Не знаю, честно говоря. Не так сильно котирую всех иностранцев, как по ним рыдают. Не думаю, что Варела относится к тем игрокам, которым нельзя найти равноценную замену из россиян», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее появилась информация, что Варела тайно покинул базу «Динамо» и перестал выходить на связь.

Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее уругвайский футболист выступал за «Пеньяроль», франкфуртский «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста.