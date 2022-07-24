Силкин — о Вареле: покинул «Динамо» и покинул. Надо знать тонкости, не просто так же уехал

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию об уходе из клуба защитника бело-голубых Гильермо Варелы. Ранее появилась информация, что игрок тайно покинул базу клуба. В настоящее время местонахождение футболиста клубу неизвестно. До него пытаются дозвониться, но трубки он не берёт.

«Покинул клуб — и покинул. Сейчас-то что обсуждать. Надо знать тонкости, почему он ушёл — не просто так же уехал. Для «Динамо» уход любого человека — потеря. С другой стороны, есть возможность проявить себя молодым игрокам. Думаю, у «Динамо» достаточно крепкий резерв, чтобы дать возможность проявить свои качества. Проявят или нет — другой вопрос.



Потом, эти иностранцы не такого уровня, как был Кевин Кураньи. Их уход не должен сильно сказаться на игре команды. Когда слабая оборона, нужно сделать акцент на атаку», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.