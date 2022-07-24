«Манчестер Юнайтед» сделает последнее предложение в размере € 60+ млн за хавбека «Аякса»

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника амстердамского «Аякса» Антони, сообщает Goal.com.



По информации источника, «красные дьяволы» предпримут последнюю попытку по трансферу бразильского футболиста. «Ман Юнайтед» предложат € 60 млн за Антони, но «Аякс» не хочет отпускать игрока, поэтому выставил ценник в размере € 80 млн. Английский клуб не готов столько платить за футболиста, но может улучшить своё предложение.



В составе «Манчестер Юнайтед» Антони хочет видеть новый главный тренер клуба Эрик тен Хаг, который ранее работал с амстердамцами и хорошо знаком с возможностями бразильца. Нидерландский специалист считает, что хавбек может стать звездой чемпионата Англии.



Антони играет за «Аякс» с июля 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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