«Не было ощущения, что товарищеский матч». Идову — о количестве зрителей на игре «Химок»
Поделиться
Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову высказался о разгромной победе в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Пари Нижний Новгород» (3:0). В частности, 30-летний нигерийский футболист с благодарностью высказался о поддержке болельщиков подмосковной команды.
«Понимали, что игра будет нелёгкой. Надо было сегодня побеждать: добиваться результата, грамотно сыграть в обороне, искать моменты впереди. Так сегодня и сделали.
Ощущений, что товарищеская игра, не было. Понятное дело, с «Зенитом» было больше народу, более праздничная атмосфера. Спасибо тем, кто пришёл, старался нас завести. Это заводило и помогало», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Новость по теме«Химки» разгромили «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче РПЛ
Комментарии
- 24 июля 2022
-
19:25
-
19:20
-
19:20
-
19:10
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:43
-
18:41
-
18:39
-
18:38
-
18:32
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:12
-
18:09
-
18:06
-
18:06
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:54
-
17:52
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:32
-
17:31
-
17:25
Партнерский контент