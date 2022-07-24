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«Не было ощущения, что товарищеский матч». Идову — о количестве зрителей на игре «Химок»

«Не было ощущения, что товарищеский матч». Идову — о количестве зрителей на игре «Химок»
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Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову высказался о разгромной победе в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Пари Нижний Новгород» (3:0). В частности, 30-летний нигерийский футболист с благодарностью высказался о поддержке болельщиков подмосковной команды.

«Понимали, что игра будет нелёгкой. Надо было сегодня побеждать: добиваться результата, грамотно сыграть в обороне, искать моменты впереди. Так сегодня и сделали.

Ощущений, что товарищеская игра, не было. Понятное дело, с «Зенитом» было больше народу, более праздничная атмосфера. Спасибо тем, кто пришёл, старался нас завести. Это заводило и помогало», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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