«Ахмат» — «Факел»: Гамид Агаларов — в запасе грозненской команды

Сегодня, 24 июля, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сыграет с «Факелом». Стартовый свисток Алексея Амелина прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Журавлёв, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Харин, Ильин.



Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Нижич, Ибишев, Кадыров, Олейников, Бериша, Фольмер, Умаев, Конате, Агаларов.



«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль, Акбашев, Альбин, Дмитриев, Квеквескири, Аппаев, Максимов.

Запасные: Свинов, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Морозов, Шаваев, Шляков, Черняков, Мендель, Ивахнов.

Главным арбитром матча «Ахмат» — «Факел» назначен Алексей Амелин (Тула). Помогать ему будут Владимир Миневич (Смоленск) и Михаил Иванов (Кострома). Резервным арбитром назначен Игорь Низовцев (Нижний Новгород). Cудья VAR — Павел Кукуян (Сочи), его помощник — Алексей Стипиди (Краснодар).