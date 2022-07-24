«Локомотив» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Фассон, Баринов, Миранчук, Бека Бека, Керк, Камано, Изидор.
Запасные: Гильерме, Савин, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Петров, Карпукас, Игнатьев, Раконьяц.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Миронов, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.
Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Мухин, Мелёхин, Байрамян, Щетинин, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.
- 24 июля 2022
-
19:25
-
19:20
-
19:20
-
19:10
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:43
-
18:41
-
18:39
-
18:38
-
18:32
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:13
-
18:12
-
18:09
-
18:06
-
18:06
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:54
-
17:52
-
17:50
-
17:46
-
17:45
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:32
-
17:31
-
17:25