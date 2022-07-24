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«Локомотив» — «Ростов». Платная прямая трансляция
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«Локомотив» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ

«Локомотив» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Ненахов, Едвай, Фассон, Баринов, Миранчук, Бека Бека, Керк, Камано, Изидор.

Запасные: Гильерме, Савин, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Петров, Карпукас, Игнатьев, Раконьяц.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Миронов, Уткин, Тугарев, Глебов, Полоз, Комличенко.

Запасные: Медведев, Цулая, Терентьев, Лангович, Мухин, Мелёхин, Байрамян, Щетинин, Мельников, Селява, Голенков, Нтумба.

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