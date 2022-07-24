Фомин: перед пенальти было волнение, но мысль о промахе со «Спартаком» не промелькнула
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о забитом пенальти в ворота «Торпедо» (4:0) в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Хотел забить, было волнение перед пенальти. Рад, что забил, полегче команде стало. Мысль о промахе в Кубке со «Спартаком» не промелькнула, но я повторюсь, что какое-то волнение было. Хорошо, что забил.
Федя подошёл и попросил сам или это было желание отдать ему этот мяч? Наверное, всё вместе. Федя заслужил, и у него был гол. Мы — команда, микроклимат хороший, поэтому это на пользу всем», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
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