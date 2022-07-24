Маслов: увидели отличия ФНЛ от РПЛ. Ребята сделают выводы, и «Торпедо» вкатится в сезон
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Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о целях команды на сезон.
«На сегодняшний день мы поборемся за те места, которые для себя изначально ставили: это вторая восьмёрка. Понятно, что не говорим о последних двух местах, которые вылетают. Мы сохранили костяк команды, которая выиграла первенство ФНЛ. Рассчитываем на этих ребят, дали им посмотреть.
Сказал ребятам в раздевалке: «Вы увидели, чем ФНЛ отличается от РПЛ. Где-то надо думать побыстрее, где-то надо отдавать передачу побыстрее, бить побыстрее, чтобы тебя не накрывали». Думаю, ребята сделают выводы, как и тренерский штаб. У нас ожидается усиление состава. Мы вкатимся в сезон», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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