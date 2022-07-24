«Балтика» обыграла «Волгарь» в матче Первой лиги, «Динамо» Махачкала победило «Велес»

Сегодня, 24 июля, прошёл матч второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 между калининградской «Балтикой» и астраханским «Волгарём». Встреча прошла на стадионе «Калининград» в одноимённом городе. Хозяева одержали уверенную победу – 3:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился полузащитник «Балтики» Данил Клёнкин. Через четыре минуты преимущество калининградцев удвоил нападающий Гедеон Гузина.



На 25-й минуте другой форвард хозяев Григорий Борисенко довёл счёт до разгромного. На 73-й минуте один мяч отыграл нападающий «Волгаря» Артём Делькин.



В другом матче второго тура Первой лиги сыграли махачкалинское «Динамо» и московский «Велес». Команды встретились на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. «Динамо» одержало победу – 1:0.



Единственный гол был забит в начале первого тайма. На девятой минуте взятием ворот отметился нападающий Джамал Дибиргаджиев.