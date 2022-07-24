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«Балтика» обыграла «Волгарь» в матче Первой лиги, «Динамо» Махачкала победило «Велес»

«Балтика» обыграла «Волгарь» в матче Первой лиги, «Динамо» Махачкала победило «Велес»
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Сегодня, 24 июля, прошёл матч второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 между калининградской «Балтикой» и астраханским «Волгарём». Встреча прошла на стадионе «Калининград» в одноимённом городе. Хозяева одержали уверенную победу – 3:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 19-й минуте отличился полузащитник «Балтики» Данил Клёнкин. Через четыре минуты преимущество калининградцев удвоил нападающий Гедеон Гузина.

На 25-й минуте другой форвард хозяев Григорий Борисенко довёл счёт до разгромного. На 73-й минуте один мяч отыграл нападающий «Волгаря» Артём Делькин.

В другом матче второго тура Первой лиги сыграли махачкалинское «Динамо» и московский «Велес». Команды встретились на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. «Динамо» одержало победу – 1:0.

Единственный гол был забит в начале первого тайма. На девятой минуте взятием ворот отметился нападающий Джамал Дибиргаджиев.

Первая лига. 2-й тур
24 июля 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 1
Волгарь
Астрахань
1:0 Клёнкин – 19'   2:0 Гузина – 23'   3:0 Борисенко – 25'   3:1 Делькин – 73'
Первая лига. 2-й тур
24 июля 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
Велес
Москва
1:0 Дибиргаджиев – 9'
Комментарии
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