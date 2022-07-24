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«В одном месте мусор ищете». Широков предложил прекратить обсуждать судейство

«В одном месте мусор ищете». Широков предложил прекратить обсуждать судейство
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Бывший российский футболист Роман Широков предложил прекратить обсуждать тему судейства в России.

«По последней атаке говорить не могу. Что касается пенальти, не знаю, зачем арбитр смотрел VAR. Мне кажется, очевидный пенальти. Надо заканчивать привязываться к судейству и его обсуждать. В одном месте мусор ищете, вы же, журналисты, задаёте тренды. Без вас разберутся, кто прав, а кто нет. ЭСК выносит решение.

Бека-Бека пошёл выяснять отношения. Игрокам показали жёлтые карточки — ничего странного в этом нет. Он должен думать», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 24 июля, президент «Торпедо» Денис Маслов сообщил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по поводу работы Владислава Безбородова на матче с «Динамо» (0:4).

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