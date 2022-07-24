«Ничего страшного, все ошибаются». Гильерме поддержал Худякова после матча с «Ростовом»
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поддержал Даниила Худякова, совершившего голевую ошибку в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2).
«Ничего страшного, все ошибаются», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
18-летний Худяков — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне вратарь выходил на поле в обоих матчах чемпионата России, пропустив три мяча. Всего за железнодорожников Даниил в 16 матчах четырежды сыграл «на ноль» и пропустил 29 голов. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
«Локомотив» после двух стартовых туров набрал два очка и занимает в турнирной таблице чемпионата России по футболу 11-е место. В следующем туре московская команда сыграет на выезде с «Зенитом».
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