Баринов — о голе Марадишвили через себя: не видел, чтобы Костя так забивал на тренировках

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о голе Константина Марадишвили в ворота «Ростова» (2:2) в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Не видел, чтобы Костя так забивал на тренировках. Но это было супер, особенно в меньшинстве. Сколько он способен в карьере таких голов забить? Надеюсь, после этого у него попрёт. Костя никак не объяснил гол, просто сказал: «Я знал, что забью через себя. Ладно, шучу-шучу». Так получилось: вышел, ударил, забил», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды сыграли вничью — 2:2. В составе команд отличились Алексей Миранчук, Константин Марадишвили, Николай Комличенко и Даниил Уткин. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в гостях.
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