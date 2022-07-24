Баринов — о голе Марадишвили через себя: не видел, чтобы Костя так забивал на тренировках

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о голе Константина Марадишвили в ворота «Ростова» (2:2) в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Не видел, чтобы Костя так забивал на тренировках. Но это было супер, особенно в меньшинстве. Сколько он способен в карьере таких голов забить? Надеюсь, после этого у него попрёт. Костя никак не объяснил гол, просто сказал: «Я знал, что забью через себя. Ладно, шучу-шучу». Так получилось: вышел, ударил, забил», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды сыграли вничью — 2:2. В составе команд отличились Алексей Миранчук, Константин Марадишвили, Николай Комличенко и Даниил Уткин. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в гостях.