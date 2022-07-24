Гендиректор «Локо»: каждый легионер может уйти, но сейчас все ребята хотят играть здесь

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Владимир Леонченко высказался о ситуации с легионерами в команде.

«Я считаю, что мы недобрали очки сегодня. В чём причина? Это связано с игрой команды. Но есть много положительных моментов в нашей игре.



Верю ли, что легионеры останутся? Каждый легионер может уйти. Но сейчас, на данный момент, все ребята хотят играть здесь», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Встреча «Локомотива» и «Ростова» прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды сыграли вничью — 2:2. В составе команд отличились Алексей Миранчук, Константин Марадишвили, Николай Комличенко и Даниил Уткин. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в гостях.