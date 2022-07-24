Керк: меня каждый раз спрашивают, останусь ли в «Локомотиве». Но я до сих пор здесь
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Нападающий «Локомотива» Гирано Керк после ничьей в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (2:2) высказался о своём будущем в московском клубе.
«Меня каждый раз спрашивают, останусь ли в «Локомотиве». Но я до сих пор здесь (улыбается)», — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Напомним, 26-летний Керк перешёл в «Локомотив» из «Утрехта» в летнее трансферное окно 2021 года. За железнодорожников Гирано в 30 матчах пять раз забил и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нидерландского футболиста составляет € 5,5 млн.
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