Керк: финальный свисток — одно из странных решений арбитра. У «Локо» пошла контратака!

Нападающий «Локомотива» Гирано Керк высказался о работе арбитра Алексея Сухого на матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Ростовом» (2:2). В частности, нидерландский футболист остался недоволен тем, что рефери не дал железнодорожникам провести последнюю атаку в концовке встречи.

«Результатом недоволен. Считаю, что сегодня были неоднозначные решения со стороны арбитра. К тому же была красная карточка, которая не облегчила нам игру. К счастью, Марадишвили в конце игры сравнял счёт.



Финальный свисток — одно из странных решений арбитра, о которых я говорил. У нас мяч был под контролем, пошла контратака! В этот момент прозвучал свисток», — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.