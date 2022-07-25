Клопп сделал предсказание по победителю чемпионата Англии сезона-2022/2023

55-летний немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», считает, что «Манчестер Сити» вновь станет чемпионом Англии в следующем сезоне.
«Как всегда, наша главная цель – попадание в Лигу чемпионов. Это и так уже достаточно сложно. Когда ты достигаешь этого и остаётся время побороться за титул, только тогда вы начинаете думать об этом. Но большую часть сезона вы боретесь за Лигу чемпионов.
Это будет грандиозный бой (за титул чемпиона Премьер-лиги. – Прим. «Чемпионата»), о боже. Это Англия… Я понятия не имею, кто примет участие в гонке за титул, но, похоже, что «Сити» в конце концов снова станет чемпионом. Если бы мы не были чемпионами, я думаю, они выиграли бы его пять или шесть раз подряд, что действительно безумно. Но наша цель — провести лучший сезон для нас. Что мы можем выжать? Давайте посмотрим. Действительно с нетерпением жду этого», — приводит слова Клоппа Sport Bible со ссылкой на Sky Sports.
Напомним, «Ливерпуль» боролся с «Манчестер Сити» за золото английской Премьер-лиги в прошлом сезоне до последнего тура. В итоге «горожане» опередили мерсисайдцев лишь на одно очко.
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