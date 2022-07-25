Игрок «Сочи» признался, что его удивил уход Федотова в ЦСКА

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов высказался об уходе 55-летнего российского специалиста Владимира Федотова с поста главного тренера южан в московский ЦСКА этим летом.

«После матча с ЦСКА пообщаться не удалось с Федотовым. Пожали руки, пожелали друг другу удачи. Как отреагировал на его уход? Мы были в отпуске, до последнего ждали. Никакой официальной информации не было. Потом уже, когда приехали на сборы, узнали, что у нас новый тренер. Владимир Валентинович потом позвонил, попрощался.

Тяжело ли было прощаться? Да. Но, наверное, больше удивительно, что так произошло, потому что команда с ним заняла второе место», — приводит слова Юрганова Sport24.

Напомним, что Федотов уверенно стартовал на посту главного тренера ЦСКА, одержав две победы в двух матчах чемпионата России сезона-2022/2023 – над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (2:0).

Самые титулованные тренеры российского футбола.