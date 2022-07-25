Игрок «Сочи» признался, что его удивил уход Федотова в ЦСКА

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов высказался об уходе 55-летнего российского специалиста Владимира Федотова с поста главного тренера южан в московский ЦСКА этим летом.
«После матча с ЦСКА пообщаться не удалось с Федотовым. Пожали руки, пожелали друг другу удачи. Как отреагировал на его уход? Мы были в отпуске, до последнего ждали. Никакой официальной информации не было. Потом уже, когда приехали на сборы, узнали, что у нас новый тренер. Владимир Валентинович потом позвонил, попрощался.
Тяжело ли было прощаться? Да. Но, наверное, больше удивительно, что так произошло, потому что команда с ним заняла второе место», — приводит слова Юрганова Sport24.
Напомним, что Федотов уверенно стартовал на посту главного тренера ЦСКА, одержав две победы в двух матчах чемпионата России сезона-2022/2023 – над «Уралом» (2:0) и «Сочи» (2:0).
Самые титулованные тренеры российского футбола.
- 25 июля 2022
-
09:13
-
09:12
-
08:57
-
08:45
-
08:44
-
08:33
-
08:30
-
08:30
-
08:18
-
08:16
-
07:53
-
07:51
-
07:38
-
07:31
-
07:16
-
07:15
-
07:04
-
07:02
-
06:54
-
06:39
-
06:37
-
06:17
-
05:31
-
05:20
-
04:26
-
04:01
-
03:53
-
03:23
-
03:15
-
03:08
-
02:39
-
02:31
-
02:18
-
02:04
-
01:44