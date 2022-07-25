Защитник «Сочи» Юрганов высказался о возможном интересе «Спартака»

28-летний защитник «Сочи» Игорь Юрганов отреагировал на сообщения СМИ об интересе к своей персоне со стороны московского «Спартака».

«На меня из «Спартака» никто не выходил, я сам узнал об этом от одноклубников. Они мне сказали: «Ты куда собрался?» А я им: «Вы про что вообще говорите?» Но приятно, если «Спартак» действительно интересуется.

Меня всё устраивает в «Сочи». Готов остаться здесь и дальше идти с клубом, развиваться и расти», — приводит слова Юрганова Sport24.

Напомним, Юрганов стал игроком «Сочи» в 2018 году, он дважды отправлялся в аренду – в «Тамбов» и «Балтику». Лишь в прошлом сезоне он сумел закрепиться в основном составе южного клуба, проведя 22 встречи во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 1 млн.

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