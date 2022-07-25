23 тысячи человек посетили матч волгоградского «Ротора» во Второй лиге
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Вчера, 24 июля, в матче 1-го тура Второй лиги (экс-ПФЛ и ФНЛ-2) на стадионе «Волгоград Арена» местный «Ротор» играл с командой «Форте» из Таганрога. Встречу в Волгограде посетили 23150 человек. Об этом сообщает пресс-служба Первой лиги в телеграм-канале. Позднее выяснилось, что бесплатные билеты на матч раздавала федерация футбола Волгоградской области.
«Ротор» одержал уверенную победу в матче со счётом 2:0. Голы на свой счёт записали Никита Кармаев и Артём Максименко. Отметим, что волгоградская команда в прошлом сезоне вылетела из Футбольной национальной лиги (ныне — Первая лига). А в сезоне-2021/2022 — из Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
В следующем туре «Ротор» сыграет в гостях с нальчикским «Спартаком».
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