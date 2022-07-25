Кунде согласовал условия контракта с «Барселоной», ранее защитник согласовал их с «Челси»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде согласовал условия личного контракта с «Барселоной». Французский защитник ранее согласовал контракт и с «Челси», но игрок или «Севилья» всё ещё не дают «зеленый свет» на переход в английскую команду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

23-летний Кунде — воспитанник «Бордо». За французскую команду защитник в 70 матчах забил четыре гола и отдал результативную передачу. В 2019 году Жюль перешёл в «Севилью» и с тех пор отличился девять раз и трижды отдавал голевые передачи партнёрам в 133 играх. Соглашение между сторонами истекает через два года.

В июне 2021 года Кунде впервые сыграл за сборную Франции. На счету защитника 11 матчей за команду, в которых он заработал по одной жёлтой и красной карточке.