«Локомотив» бы дожал, будь ещё время». Наумов — о ничейном матче с «Ростовом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничейный результат команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2).

«Локомотив» никого не потерял — у команды присутствует сыгранность. Игра у москвичей была более слаженная, чем у «Ростова». Было видно, что железнодорожники опытнее ростовчан. Мне кажется, будь ещё время, «Локомотив» бы дожал. При счёте 0:1 у меня было чувство, что они смогут выиграть, но нелепая ошибка, глупость, которую допустил Бека-Бека сломала всю игру. Спасибо Марадишвили, что забил такой гол-красавец и спас команду от поражения», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Локомотив» ушёл от поражения в матче в добавленное время благодаря точному удару Константина Марадишвили.