Созин – о словах Аршавина: звёзд и так осталось мало. Зачем же разрушать всё дальше?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание бывшего футболиста Андрея Аршавина о том, что из РПЛ стоит убрать легионеров.

«Я вчера смотрел несколько матчей РПЛ через призму предложения заместителя гендиректора «Зенита» Аршавина убрать легионеров из лиги, чтобы играли только наши мальчишки. Хотя ещё до тура понимал, что те кто вкладывают в наш футбол большие деньги: букмекеры и титульные спонсоры, «МИР», например, вздрогнули. Они вкладывают в то, что должно быть смотрибельно. Не будут люди смотреть футбол с участием только наших ребят! В этом туре именно легионеры определяли классный игру нескольких команд. А для тех, кто хочет смотреть на своих молодых, есть ЮФЛ. Но люди ходят на звёзд, которых и так осталось мало. Зачем же разрушать всё дальше? Да и не забывайте: те, кто со звёздами тренируется, растут в процессе работы.



В таких идеях тогда можно пойти ещё дальше: убрать и легионеров, и игроков старше 27 лет. Нравится такая Лига? Вряд ли, ведь такого просто не может быть в адекватном мире. Искусственные методы не приводили ни к чему хорошему, никогда.



А в заявлении Аршавина меня смутило ещё и то, что заместитель генерального директора по спортивному развитию говорит о желании играть без легионеров, а клуб тем временем продлевает контракты с Венделом, Клаудиньо и Малкомом. Как-то не в унисон работа получается», — сказал Созин с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.