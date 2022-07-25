В «Динамо» поблагодарили Георгия Черданцева за вклад в результативную победу

Московское «Динамо» в шуточной форме поблагодарило комментатора Георгия Черданцева, который работал на матче бело-голубых с «Торпедо», за вклад в результативную победу (4:0) в матче.
«Наверное, мне стоит включиться с предположением, что матч закончится со счётом 0:0», — сказал Черданцев во время трансляции матча.
Через 14 секунд после прогноза комментатора Фёдор Смолов открыл счёт в матче, положив начало разгрому «Торпедо». Отметим, что первый тайм завершился со счётом 3:0.
«Динамо» в социальных сетях решили пошутить на эту тему, преподнеся Георгию почётную грамоту за вклад в результативную победу.
Фото: из социальных сетей «Динамо»
Матч 24 июля в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команды встретились на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Фёдор Смолов оформил дубль, ещё по голу забили Арсен Захарян и Даниил Фомин.
- 25 июля 2022
-
13:52
-
13:42
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:28
-
13:25
-
13:24
-
13:23
-
13:14
-
13:08
-
13:05
-
13:04
-
13:00
-
12:56
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:34
-
12:21
-
12:19
-
12:18
-
12:16
-
12:14
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:55
-
11:48
-
11:45
-
11:44
-
11:37
-
11:19
-
11:14