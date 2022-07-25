В «Динамо» поблагодарили Георгия Черданцева за вклад в результативную победу

Московское «Динамо» в шуточной форме поблагодарило комментатора Георгия Черданцева, который работал на матче бело-голубых с «Торпедо», за вклад в результативную победу (4:0) в матче.

«Наверное, мне стоит включиться с предположением, что матч закончится со счётом 0:0», — сказал Черданцев во время трансляции матча.

Через 14 секунд после прогноза комментатора Фёдор Смолов открыл счёт в матче, положив начало разгрому «Торпедо». Отметим, что первый тайм завершился со счётом 3:0.

«Динамо» в социальных сетях решили пошутить на эту тему, преподнеся Георгию почётную грамоту за вклад в результативную победу.

Фото: из социальных сетей «Динамо»

Матч 24 июля в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команды встретились на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Фёдор Смолов оформил дубль, ещё по голу забили Арсен Захарян и Даниил Фомин.