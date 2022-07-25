Игрок «Торпедо» — о двух пенальти с «Динамо»: казалось, вот-вот привыкнем, но не успеваем

Нападающий «Торпедо» Давид Караев высказался о двух пенальти, назначенных в ворота команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Динамо» (0:4).
«Что касается двух пенальти, которые поставили в наши ворота, дисциплина — немаловажный фактор. Значит мы где-то не успеваем — будем над этим работать. В РПЛ другие скорости, надо привыкнуть. После первого тура было ощущение, что вот-вот сейчас адаптируемся, привыкнем к темпу, но опять второй тур — те же самые ошибки. Надо быть внимательнее и всё это исправлять.
По двум матчам все могут говорить, что «Торпедо» проседает, потому что у нас счёт 3:1, 4:0. За два тура семь мячей пропустить… Нам также надо работать над обороной, да и в целом над своей игрой.
Приятно играть на таких крупных стадионах. Когда выходишь до игры, всё бросается в глаза. Но на поле во время матча такого нет, на это уже не смотришь на это. Есть только мяч и поле», — сказал Караев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Торпедовцы начали сезон с двух поражений от «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4). 27-летний Караев перешёл в команду перед стартом нынешней кампании.
- 25 июля 2022
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