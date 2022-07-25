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Бен Дэвис продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Бен Дэвис продлил контракт с «Тоттенхэмом»
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Валийский левый защитник Бен Дэвис продлил контракт с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает официальный сайт команды.

Новое соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. Защитник сборной Уэльса был важным игроком команды с момента своего перехода из «Суонси Сити» летом 2014 года и блистал в прошлом сезоне, когда «Тоттенхэм» занял четвёртое место в Премьер-лиге и квалифицировался в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Бен провёл 29 матчей, отличившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Дэвис также активно вызывался в сборную, за которую провёл 73 матча, отличившись одним забитым мячом. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн. Первым клубом футболиста была юношеская команда «Суонси Сити».

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