Бен Дэвис продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Валийский левый защитник Бен Дэвис продлил контракт с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает официальный сайт команды.
Новое соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. Защитник сборной Уэльса был важным игроком команды с момента своего перехода из «Суонси Сити» летом 2014 года и блистал в прошлом сезоне, когда «Тоттенхэм» занял четвёртое место в Премьер-лиге и квалифицировался в Лигу чемпионов.
В прошлом сезоне Бен провёл 29 матчей, отличившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Дэвис также активно вызывался в сборную, за которую провёл 73 матча, отличившись одним забитым мячом. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн. Первым клубом футболиста была юношеская команда «Суонси Сити».
Кто создал больше всего голевых шансов в АПЛ?
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