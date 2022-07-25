Футболист «Ростова» рассказал, что Карпин был недоволен после ничьей с «Локомотивом»

Нападающий «Ростова» Артём Нтумба расссказал, что главный тренер команды Валерий Карпин был недоволен ничьей в матче второго тура РПЛ с московским «Локомотивом».

«В матче с «Локомотивом» «Ростов» потерял два очка. В обе стороны были неоднозначные судейские решения. Думаю, мы можем претендовать на высокие места. Какой был Карпин в раздевалке? После матча Валерий Георгиевич был недоволен», — сказал Нтумба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, вчера, 24 июля, завершился матч второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 между московским «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Команды сыграли вничью — 2:2. Столичный клуб добыл ничью на 90+4-й минуте благодаря голу полузащитника Константина Марадишвили ударом через себя.