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Экс-защитник «Манчестер Сити» и «Лиона» Денайер близок к продолжению карьеры в Италии

Экс-защитник «Манчестер Сити» и «Лиона» Денайер близок к продолжению карьеры в Италии
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«Торино» близок к подписанию бельгийского защитника Джейсона Денайера, находящегося в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте. 27-летний футболист намерен получить достаточно игрового времени, чтобы поехать в составе сборной Бельгии на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Денайер в июле 2013 года перешёл в «Манчестер Сити», однако в составе английской команды за пять лет ни разу не появился на поле, проведя весь срок контракта в арендах. В 2018-м горожане продали Денайера в «Лион», где Джейсон в 137 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

В 2015-м дебютировал за национальную сборную Бельгии. В 35 матчах за команду он отличился один раз.

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