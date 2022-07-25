Экс-защитник «Манчестер Сити» и «Лиона» Денайер близок к продолжению карьеры в Италии
Поделиться
«Торино» близок к подписанию бельгийского защитника Джейсона Денайера, находящегося в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте. 27-летний футболист намерен получить достаточно игрового времени, чтобы поехать в составе сборной Бельгии на чемпионат мира-2022 в Катаре.
Денайер в июле 2013 года перешёл в «Манчестер Сити», однако в составе английской команды за пять лет ни разу не появился на поле, проведя весь срок контракта в арендах. В 2018-м горожане продали Денайера в «Лион», где Джейсон в 137 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
В 2015-м дебютировал за национальную сборную Бельгии. В 35 матчах за команду он отличился один раз.
Новость по теме«Ювентус» объявил о переходе защитника «Торино» Бремера
Комментарии
- 25 июля 2022
-
15:20
-
15:19
-
15:16
-
15:13
-
15:07
-
14:56
-
14:52
-
14:51
-
14:29
-
14:24
-
14:23
-
14:21
-
14:14
-
14:11
-
14:00
-
13:52
-
13:42
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:28
-
13:25
-
13:24
-
13:23
-
13:14
-
13:08
-
13:05
-
13:04
-
13:00
-
12:56
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:34
-
12:21
Партнерский контент