Пять человек предстанут перед судом по обвинению в нападении на семью Маркиньоса

Пятеро мужчин, подозреваемых в проникновении в дом отца защитника «ПСЖ» Маркиньоса и удержании его и двух сестёр защитника в заложниках, предстанут перед судом, сообщает L'Équipe.

Семья центрального защитника находилась дома в Шату — пригороде Парижа — и готовилась к просмотру матча «ПСЖ» с «Нантом» 14 марта 2021 года, когда в дом ворвались два человека в балаклавах.

Злоумышленники стали требовать драгоценности, часы и деньги, после чего один из них ударил отца бразильца локтем по рёбрам, когда тот сказал, что у него ничего нет.

После обыска дома, во время которого один из злоумышленников продолжал бить отца футболиста, преступники завели трёх жертв в чулан и забрали € 2400, золотой браслет и две роскошные сумочки.

Прокурор Версаля потребовал, чтобы четверо из пяти подозреваемых предстали перед судом. Пятый предстанет перед судом по делам несовершеннолетних. Все они отрицают свою причастность к произошедшему.

Суд может состояться до конца года.