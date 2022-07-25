Агент защитника Дориа отреагировал на информацию об интересе «Зенита»

Марсело Фернандес, агент защитника «Сантос Лагуна» Дориа, прокомментировал слухи об интересе к игроку со стороны санкт-петербургского «Зенита».
«На данный момент из «Зенита» по Дориа ко мне никто не обращался. Но мы обязательно рассмотрим предложение, если оно поступит», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха
Ранее телеграм-канал ZenitCafe сообщал, что сине-бело-голубые проявляют интерес к двум бразильским центральным защитникам: Глоберу, выступающему за «Аль-Наср» из ОАЭ, и Дориа, играющему за мексиканский «Сантос Лагуна».
В нынешнем клубе Дориа является капитаном. Его контракт истекает в июне 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 6 млн.
Из европейских клубов защитник выступал во французском «Марселе», испанской «Гранаде», турецком «Малатьяспоре».
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