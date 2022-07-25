«Сочи» объявил о заключении контракта с хавбеком «Крыльев Советов» Коваленко
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Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба сочинского клуба. 18-летний футболист заключил контракт с «Сочи», однако продолжит выступать за самарскую команду на правах аренды.
«Добро пожаловать в наш клуб, Александр!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».
В прошлом сезоне Коваленко принял участие в 13 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В сезоне-2022/2023 полузащитник сыграл в двух матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу.
«Крылья Советов» в двух матчах набрали три очка и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. «Сочи» (3) — на девятом месте.
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