«Сочи» объявил о заключении контракта с хавбеком «Крыльев Советов» Коваленко

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба сочинского клуба. 18-летний футболист заключил контракт с «Сочи», однако продолжит выступать за самарскую команду на правах аренды.

«Добро пожаловать в наш клуб, Александр!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

В прошлом сезоне Коваленко принял участие в 13 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В сезоне-2022/2023 полузащитник сыграл в двух матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу.

«Крылья Советов» в двух матчах набрали три очка и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. «Сочи» (3) — на девятом месте.