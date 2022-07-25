Тарханов: когда Агаларов пройдёт подготовку в «Ахмате», будет забивать ещё больше
Поделиться
Заслуженный тренер России Александр Тарханов высказался о дебютном голе нападающего Гамида Агаларова за грозненский «Ахмат».
«Агаларов всё-таки не прошёл в «Ахмате» подготовку. Как пройдёт – ещё больше будет играть и забивать. По игре видно, что нет полной готовности. Хотя всё равно, он сегодня забил победный гол. Но когда будет в форме – сможет забить ещё.
В прошлом сезоне он выиграл бомбардирскую гонку, в этом тоже будет бороться. В «Ахмате» партнёры сильнее, чем в «Уфе», соответственно, у него будет больше моментов», — приводит слова Тарханова Metaratings.
Напомним, Агаларов забил первый гол за «Ахмат» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Игра завершилась победой грозненской команды со счётом 2:1.
Комментарии
- 25 июля 2022
-
21:34
-
21:32
-
21:21
-
21:12
-
20:58
-
20:54
-
20:43
-
20:42
-
20:18
-
20:14
-
20:07
-
20:05
-
19:58
-
19:49
-
19:41
-
19:36
-
19:22
-
19:17
-
19:01
-
18:45
-
18:41
-
18:14
-
18:14
-
18:02
-
17:49
-
17:48
-
17:35
-
17:35
-
17:32
-
17:05
-
16:59
-
16:50
-
16:44
-
16:25
-
16:24
Партнерский контент