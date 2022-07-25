Тарханов: когда Агаларов пройдёт подготовку в «Ахмате», будет забивать ещё больше

Заслуженный тренер России Александр Тарханов высказался о дебютном голе нападающего Гамида Агаларова за грозненский «Ахмат».



«Агаларов всё-таки не прошёл в «Ахмате» подготовку. Как пройдёт – ещё больше будет играть и забивать. По игре видно, что нет полной готовности. Хотя всё равно, он сегодня забил победный гол. Но когда будет в форме – сможет забить ещё.



В прошлом сезоне он выиграл бомбардирскую гонку, в этом тоже будет бороться. В «Ахмате» партнёры сильнее, чем в «Уфе», соответственно, у него будет больше моментов», — приводит слова Тарханова Metaratings.

Напомним, Агаларов забил первый гол за «Ахмат» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Игра завершилась победой грозненской команды со счётом 2:1.