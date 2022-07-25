Криштиану Роналду отправится в Англию для ведения переговоров с «Манчестер Юнайтед»

37-летний португалец Криштиану Роналду возвращается в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед» по поводу своего будущего, сообщает The Athletic.

Ожидается, что футболист прибудет в Манчестер в этот понедельник, 25 июля. Ранее Роналду сообщал руководству «красных дьяволов» о своём желании покинуть клуб этим летом в случае появления подходящего предложения.

На данном этапе неизвестно, будет ли Криштиану присутствовать на тренировке манкунианцев во вторник, однако в ближайшие дни ожидается, что он и главный тренер команды Эрик тен Хаг проведут беседу.

Роналду ещё не появлялся на базе «Юнайтед» после возобновления тренировочного процесса и пропустил предсезонный тур с матчами в Таиланде и Австралии.