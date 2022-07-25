Криштиану Роналду отправится в Англию для ведения переговоров с «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
37-летний португалец Криштиану Роналду возвращается в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед» по поводу своего будущего, сообщает The Athletic.
Ожидается, что футболист прибудет в Манчестер в этот понедельник, 25 июля. Ранее Роналду сообщал руководству «красных дьяволов» о своём желании покинуть клуб этим летом в случае появления подходящего предложения.
На данном этапе неизвестно, будет ли Криштиану присутствовать на тренировке манкунианцев во вторник, однако в ближайшие дни ожидается, что он и главный тренер команды Эрик тен Хаг проведут беседу.
Роналду ещё не появлялся на базе «Юнайтед» после возобновления тренировочного процесса и пропустил предсезонный тур с матчами в Таиланде и Австралии.
Новость по теме«Манчестер Юнайтед» готов отправить Криштиану Роналду в аренду
Комментарии
- 25 июля 2022
-
23:02
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:37
-
22:35
-
22:30
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:03
-
21:56
-
21:56
-
21:44
-
21:34
-
21:32
-
21:21
-
21:12
-
20:58
-
20:54
-
20:43
-
20:42
-
20:18
-
20:14
-
20:07
-
20:05
-
19:58
-
19:49
-
19:41
-
19:36
-
19:22
-
19:17
-
19:01
Партнерский контент