Валерий Кечинов объяснил, в каком случае российским клубам нужно подписывать легионеров

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов отметил, в каком случае российские команды должны приобретать иностранных футболистов.
«Я всегда говорил и буду говорить, что легионеры, которых покупают наши клубы, должны быть сильнее российских футболистов. Только в этом случае нужно приобретать их. И не имеет значения, откуда они — из Сербии или из Южной Америки. Карраскаль, Промес, Медина, зенитовские бразильцы — вот они в порядке, они сильнее российских футболистов. Если такие легионеры будут приезжать, то да. А если будут приезжать иностранцы, которые ничем не сильнее наших ребят, то какой смысл в их покупке? В этом случае надо доверять российским футболистам и тренерам», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Андреем Ирха.
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