Шишкин: было бы прикольно, если бы арбитры объясняли принятые ими решения после матчей

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин выразил мнение, что арбитрам, работающим на матчах Российской Премьер-Лиги, стоит открыто объяснять принятые ими решения, а также прокомментировал видео, опубликованное ранее пресс-службой «Краснодара».



«Уже заводился разговор, почему у судей не берут интервью после матча. Футболисты, тренеры, эксперты высказываются, арбитры – нет. Общаются только судьи, которые закончили карьеру. Мне кажется, этот момент надо додумать. Когда появится открытый диалог между всеми лицами, будет интересно. Судьи сделают выводы, может, станут реже ошибаться.



Такие ролики, как сделал «Краснодар» – способ показать ошибки судьи. Матч прошёл, все высказывались, но никто не сделал выводы. Возможно, судью дисквалифицируют, возможно – нет. Но было бы прикольно, если бы арбитры объясняли принятые ими решения», — приводит слова Шишкина Metaratings.

Напомним, «Краснодар» опубликовал ролик с нарезкой спорных моментов, произошедших во время матча второго тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:4).