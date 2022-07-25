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В «Краснодаре» поздравили «Спартак» с победой нарезкой спорных моментов матча

В «Краснодаре» поздравили «Спартак» с победой нарезкой спорных моментов матча
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«Краснодар» опубликовал нарезку спорных моментов матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком», присоединившись к поздравлениям с победой от владельца московской команды Леонида Федуна.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в группе «Краснодара» ВКонтакте.

Ранее Федун в послематчевом комментарии поздравил московскую команду с хорошей победой. «ФК «Краснодар» присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы «Спартака», — подписано видео в соцсетях краснодарской команды.

Напомним, встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 4:1. На 37-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Краснодара» Александр Черников. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

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