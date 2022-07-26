Поль Погба пропустит матч «Ювентуса» с «Барселоной» из-за травмы мениска
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба получил травму, сообщает пресс-служба туринского клуба.
Французский футболист почувствовал боль в правом колене во время тренировки и прошёл медицинское обследование. В ходе обследования у Погба было выявлено повреждение мениска. Таким образом, полузащитник не отправится с «Ювентусом» в Даллас (США) на товарищеский матч с «Барселоной», который состоится 27 июля.
Напомним, Погба присоединился к туринскому клубу летом на правах свободного агента, так как его контракт с «Манчестер Юнайтед» истёк.
Ранее Погба уже выступал за «Ювентус». Француз был игроком туринского клуба с 2012 по 2016 год. За всё время в «Ювентусе» Погба сыграл в 177 матчах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач.
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