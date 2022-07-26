Главный тренер «Спортинга» отреагировал на слухи о возможном возвращении Роналду

37-летний наставник «Спортинга» Рубен Аморим высказался о возможном возвращении в лиссабонский клуб португальского нападающего Криштиану Роналду, ныне выступающего за английский «Манчестер Юнайтед».

«Я уже слышал об этих слухах о возможном возвращении Роналду, но я ничего не читаю и не смотрю. Для меня реальность иная. Я счастлив, потому что Матеус Нуньес отклонил предложение от другого клуба и остаётся в «Спортинге». Я рад сохранить своих игроков и доволен составом. Они лучшие в мире», — приводит слова Аморима BeSoccer.

Напомним, Роналду защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне Роналду провёл за клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал три результативные передачи.

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