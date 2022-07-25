Кристоф Галтье ожидает до пяти новичков в «ПСЖ»

55-летний французский специалист Кристоф Галтье, возглавивший «ПСЖ» этим летом, рассказал, переходы в команду скольких ещё футболистов можно ожидать в это трансферное окно.

«В клубе работают над тем, чтобы усилиться. Сейчас мы сядем на самолёт, проделаем 12-часовое путешествие, выспимся, а когда прилетим, к нам могут присоединиться один или два, а может, даже три, четыре или пять новых футболистов. Посмотрим, что будет на следующей неделе», — приводит слова Галтье Get French Football News.

«ПСЖ» завершил свой предсезонный тур по Японии, одержав победу в матче с клубом «Гамба Осака» со счётом 6:2.

Напомним, ранее парижане приобрели полузащитника Витинью, арендовали у «Реймса» нападающего Уго Экитике и воспользовались опцией выкупа защитника Нуну Мендеша.