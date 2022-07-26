Эдин Джеко отклонил предложения трёх клубов, чтобы остаться в «Интере»

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины и миланского «Интера» Эдин Джеко отклонил предложения трёх клубов, чтобы остаться в команде из Италии, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети.
По информации Скиры, к форварду сборной Боснии и Герцеговины проявили интерес сразу три клуба, чьи конкретные названия не уточняются. 36-летний Джеко отклонил каждое предложение, чтобы остаться в «Интере».
Напомним, Джеко стал игроком «Интера» летом 2021 года, перейдя из «Ромы». В 49 матчах минувшего сезона боснийский футболист забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее Эдин выступал за «Манчестер Сити» и «Вольфсбург».
В 2007 году Джеко дебютировал в составе национальной команды Боснии и Герцеговины (124 матча, 63 гола, 25 ассистов).
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