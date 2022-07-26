«Ювентус» может подписать Тимо Вернера

Туринский «Ювентус» рассматривает приобретение немецкого нападающего лондонского «Челси» Тимо Вернера, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.



По информации Романо, туринский клуб включил Вернера в свой список потенциальных трансферов. Тем не менее главным претендентом на покупку немца является его бывший клуб «РБ Лейпциг».



Ранее стало известно, что Тимо Вернер хочет уйти из команды. Английский клуб не будет против ухода 26-летнего футболиста, но лишь в том случае, если за него заплатят около € 39 млн. В июле 2020 года «Челси» отдал «РБ Лейпциг» за переход футболиста € 53 млн.



В прошлом сезоне в 37 матчах во всех турнирах Вернер стал автором 11 голов и шести результативных передач. Его соглашение с лондонским клубом истекает в 2025 году. Рыночная стоимость Вернера оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.



На счету Вернера также 53 матча в составе сборной Германии. Он дебютировал в команде в 2017 году при Йоахиме Лёве и с тех пор забил 24 мяча.

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