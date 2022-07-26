Тарханов считает, что Смолов способен догнать Кержакова по голам в РПЛ

Заслуженный тренер России Александр Тарханов считает, что российский нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов способен догнать бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова в списке бомбардиров РПЛ.



«Помню, многие говорили, что «Динамо» ошиблось с ним, когда его подписало. Но он им помогает. Сегодня дубль оформил и пенальти заработал. Он очень хороший бомбардир. Догонит ли Кержакова? По потенциалу – способен, да. Если команда будет играть и он будет забивать, то, конечно, сможет догнать», – приводит слова Тарханова Metaratings.



Смолов оформил дубль в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Торпедо». Для 32-летнего футболиста эти голы стали 94-м и 95-м в турнире. По этому показателю он обошёл бывшего нападающего «Спартака» Романа Павлюченко (94) и вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России. Больше Смолова забили лишь Александр Кержаков (133) и Артём Дзюба (148).