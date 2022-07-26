Пьянич рассказал о сезоне, в котором выступал за «Бешикташ»

Футболист испанской «Барселоны» и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич оценил проведённый в аренде в турецком «Бешикташе» прошедший сезон.
«Когда я приехал в «Бешикташ», я знал, чего от меня ждали. Мы начали сезон очень хорошо, но потом всё пошло кошмарно. Начали странно терять очки в играх, в которых нам было очень удобно побеждать. Матчи Лиги чемпионов и начавшиеся травмы очень помешали. 12–13 игроков получили травмы в одно и то же время, некоторые из футболистов не могли выйти на поле из-за ковида. Начались проблемы как внутри, так и вне поля. Несмотря на то что у нас были очень качественные игроки, бессмысленные потери очков вывели нас из гонки за чемпионство. Больше всего меня здесь расстраивает, что мы подвели фанатов «Бешикташа». В мире очень мало настолько же классных болельщиков. Мне жаль, что мы не смогли хорошо провести для них чемпионат», — рассказал Пьянич в интервью Fanatik.
В сезоне-2021/2022 «Бешикташ» занял шестое место в турецкой Суперлиге. 32-летний Пьянич во всех турнирах провёл 26 матчей и отметился четырьмя голевыми передачами.
- 26 июля 2022
-
12:55
-
12:54
-
12:41
-
12:37
-
12:25
-
12:17
-
12:15
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:45
-
11:44
-
11:40
-
11:37
-
11:25
-
11:21
-
11:18
-
11:00
-
10:48
-
10:42
-
10:35
-
10:29
-
10:24
-
10:16
-
10:00
-
09:54
-
09:49
-
09:49
-
09:35
-
09:27
-
09:23
-
09:14
-
09:00
-
08:52
-
08:42