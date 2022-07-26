Пьянич рассказал о сезоне, в котором выступал за «Бешикташ»

Футболист испанской «Барселоны» и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич оценил проведённый в аренде в турецком «Бешикташе» прошедший сезон.



«Когда я приехал в «Бешикташ», я знал, чего от меня ждали. Мы начали сезон очень хорошо, но потом всё пошло кошмарно. Начали странно терять очки в играх, в которых нам было очень удобно побеждать. Матчи Лиги чемпионов и начавшиеся травмы очень помешали. 12–13 игроков получили травмы в одно и то же время, некоторые из футболистов не могли выйти на поле из-за ковида. Начались проблемы как внутри, так и вне поля. Несмотря на то что у нас были очень качественные игроки, бессмысленные потери очков вывели нас из гонки за чемпионство. Больше всего меня здесь расстраивает, что мы подвели фанатов «Бешикташа». В мире очень мало настолько же классных болельщиков. Мне жаль, что мы не смогли хорошо провести для них чемпионат», — рассказал Пьянич в интервью Fanatik.



В сезоне-2021/2022 «Бешикташ» занял шестое место в турецкой Суперлиге. 32-летний Пьянич во всех турнирах провёл 26 матчей и отметился четырьмя голевыми передачами.

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