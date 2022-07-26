Криштиану Роналду прибыл на базу «Манчестер Юнайтед». На переговоры с ним приехал Фергюсон
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37-летний португалец Криштиану Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем прибыл на базу «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.
В скором времени они проведут переговоры с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.
Также сообщается, что на базу для беседы с Роналду приехал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон.
Также к команде присоединились датский полузащитник Кристиан Эриксен и аргентинский защитник Лисандро Мартинес, у них состоится первое знакомство с новыми одноклубниками. Эриксен перешёл из «Брентфорда», Мартинес — из нидерландского «Аякса».
Напомним, Роналду пропустил начало тренировочного процесса, как и предсезонный тур «красных дьяволов» с матчами в Таиланде и Австралии.
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