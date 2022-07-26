Щенсны: Ди Мария и Погба выбрали «Ювентус» не для того, чтобы финишировать четвёртыми

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Ди Мария и Погба вселяют уверенность в остальных игроков команды. Анхель, Поль и Бремер выбрали «Ювентус» не для того, чтобы финишировать четвёртыми, — они хотят трофеев.
После прошлого сезона, который нельзя назвать позитивным, наш долг — попытаться выиграть титул», — приводит слова Щенсны La Gazzetta dello Sport.
Напомним, в прошедшем сезоне итальянской Серии А «Ювентус», набрав 70 очков, закончил сезон на четвёртом месте. Отставание от ставшего первым «Милана» составило 16 баллов.
В Лиге чемпионов «Ювентус» вылетел на стадии 1/8 финала, уступив испанскому «Вильярреалу» по сумме двух матчей со счётом 1:4. Также туринский клуб потерпел поражения в матчах с «Интером» за Кубок (2:4) и Суперкубок (1:2) Италии.
- 26 июля 2022
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